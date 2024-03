Fahrer unter Drogen Auto kracht in Hotel in Eschweiler

Ein mutmaßlich unter Drogen stehender Autofahrer ist in Eschweiler in der Nähe von Aachen mit seinem Wagen in ein Hotel gekracht. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall am Donnerstagabend leicht, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der Mann kam demnach aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße ab, fuhr gegen einen Laternenmast, der durch den Zusammenstoß umknickte und drückte mit seinem Fahrzeug einen Zigarettenautomaten in die Hauswand. Das Gebäude wurde dabei so stark beschädigt, dass es nun von einem Statiker geprüft werden müsse, sagte der Polizist.