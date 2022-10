Unfallflucht in Eschweiler : Mit 1,98 Promille und „auf der Felge“ unterwegs - Polizei hält Fahrer an

Aachen/Eschweiler Ein Mann hat in Eschweiler erst mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug tuschiert und ist dann auch noch abgehauen. Der Polizei fiel der 25-Jährige dennoch auf. Er fuhr mit teils abgefahrener Felge.

Die Bundespolizei hat am Mittwochmorgen einen alkoholisierten Unfallfahrer, der mit seinem stark beschädigten Fahrzeug in Eschweiler auf die Autobahn fuhr, aus dem Verkehr gezogen.

Der 25-jährige Pole hatte wohl im Alkoholrausch in der Eschweiler-Innenstadt ein stehendes Fahrzeug tuschiert und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Das teilte die Polizei mit. Auf der Auffahrt in Eschweiler-West, an der BAB 4, fiel der Verdächtige einer Streife der Bundespolizei auf, da er sehr langsam und mit klappernden Geräuschen auf die Autobahn fuhr. Die Streife hielt den Betreffenden sofort an. Die Beamten konnten kaum ihren Augen glauben, als sie vorne rechts eine fast abgefahrene Felge und Unfallspuren von dem zuvor verursachten Unfall vorfanden. Außerdem fanden die Beamten noch mehrere leere Bierdosen, die den Verdacht auf Trunkenheit am Steuern bekräftigten. Der Fahrer räumte auch bei den Beamten ein, zuvor getrunken zu haben.