Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr 16 Verletzte nach Explosion in Eschweiler

Bei einer Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Eschweilers Innenstadt sind am Donnerstagabend 16 Menschen verletzt worden. Zu dem Unglück in der Neustraße sei es gegen 21.15 Uhr gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei in Aachen. Feuerwehr und Polizei rückten zu einem Großeinsatz aus.