ESC-Vorentscheid-Gewinner Isaak Guderian „Ich kann nicht verlieren“

Nach seinem Sieg beim deutschen ESC-Vorentscheid mit dem Lied „Always On The Run“ war Isaak Guderian, kurz Isaak, völlig außer sich vor Freude. Auch im Interview per Video präsentiert sich der 28-Jährige aus dem ostwestfälischen Espelkamp herzlich, zugewandt und gut gelaunt und ist sofort beim Du. Punkten will er auch beim Finale in Malmö mit seiner unverstellten Art. Vielleicht gelingt es ihm tatsächlich, die schlechten Platzierungen deutscher Beiträge in den vergangenen Jahren vergessen zu lassen.