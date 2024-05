ESC-Premiere für Kommentator Thorsten Schorn „Es geht um die Show und nicht um mich“

Schorn „Always On The Run“ ist schon mal ein richtig toller Radiosong, den ich auch schon oft in meiner eigenen Sendung auf WDR 2 gespielt und jedes Mal mitgesungen habe. Allerdings ist das beim ESC allein nicht ausschlaggebend. Es braucht eine ausdrucksvolle Drei-Minuten-Nummer, die so heraussticht, dass sie die Jurys begeistert und das Fernsehpublikum dafür abstimmt. Das ist Isaak beim deutschen Vorentscheid genau so gelungen, er hat hier von beiden Seiten die Höchstpunktzahl bekommen. Ich drücke Isaak nun kräftig die Daumen, dass er auch international möglichst weit vorne landet.