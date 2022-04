Eifel und Sauerland besonders betroffen : Es wird stürmisch in NRW - Windböen bis 80 Stundenkilometer möglich

Essen Es wird stürmisch in NRW. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Montag vor ersten Sturmböen von bis zu 60 km/h, vereinzelt seien sogar Böen bis 80 Stundenkilometer möglich.

Der Deutsche Wetterdienst hat vor Sturmböen in ganz Nordrhein-Westfalen gewarnt. Bis in den Abend (20.00 Uhr) könnten starke Böen mit Geschwindigkeiten von 60 bis 80 Kilometern pro Stunde auftreten, teilte der DWD am Montag mit. Auch in der Nacht sei noch mit Windböen von bis zu 60 km/h zu rechnen, hieß es.

„NRW bekommt die Ausläufer eines in die Ostsee abziehenden Sturmtiefs zu spüren“, so ein Sprecher des DWD. Die Böen würden im Tagesverlauf zunehmen und bis zu 80 km/h erreichen, vereinzelt seien sogar Sturmböen bis zu 85 km/h möglich.

Auch am Dienstag kann es stürmisch werden: Am Morgen sei nur mit einzelnen Windböen „in der Eifel und im Sauerland zu rechnen“, so der Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Am Mittag und Nachmittag werde es jedoch deutlich stürmischer, dann seien gebietsweise Böen bis zu 60 oder 70 km/h denkbar. Dazu komme bis Mittwoch Dauerregen in den östlichen Teilen des Landes.