Herbstliche Aussichten Woche bringt wohl Bodenfrost in NRW

Nach einem spätsommerlichen Start in den September fallen die Temperaturen in dieser Woche rasant. Nachts werden in NRW verbreitet nur noch einstellige Werte erreicht, in der Eifel ist laut Meteorologe Dominik Jung von wetter.net örtlich sogar Bodenfrost möglich. Während im Westen Deutschlands damit der Herbst einkehrt, muss sich der Süden sogar auf winterliche Verhältnisse einstellen. So sinkt die Schneefallgrenze in den Alpen auf etwa 1000 Meter, sagt Jung, mit 50 Zentimeter bis zu einem Meter Neuschnee muss in dieser Höhe gerechnet werden, darüber sogar mit mehr. Es wird also ungemütlich – wahrscheinlich aber nur vorübergehend.