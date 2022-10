“Es war richtig, mein Amt jetzt in jüngere Hände zu geben“ : Paderborner Erzbischof Becker geht - Papst hat Gesuch angenommen

Paderborn/Rom Nach dem Rücktritt von Hans-Josef Becker sucht das Erzbistum Paderborn einen neuen Oberhirten. Die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals steht in der sechstgrößten deutschen Diözese erst am Anfang.

Nach 20 Jahren im Amt ist der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker zurückgetreten. Papst Franziskus nahm das Gesuch auf Amtsverzicht des 74-Jährigen an, wie der Heilige Stuhl am Samstag mitteilte. Mit 1,4 Millionen Gläubigen ist Paderborn die sechstgrößte deutsche Diözese.

„Die Entscheidung aus Rom macht mir erneut klar: Es war richtig, mein Amt jetzt in jüngere Hände zu geben“, teilte Becker mit. „Richtig für mich persönlich, um in Zukunft gut auf mich und meine Gesundheit aufpassen zu können. Und richtig für unser großes Bistum, das viele Zukunftsfragen angehen muss - auf der Ebene unserer eigenen Bistumsentwicklung, des Synodalen Weges und der Weltkirche.“ Der Synodale Weg ist ein seit 2019 laufender Reformprozess in der katholischen Kirche in Deutschland, der unter anderem die Position der Frauen stärken und die kirchliche Sexualmoral liberalisieren will.