Debatte um Missbrauchsaufarbeitung : Kardinal Woelki räumt Fehler ein

In der Debatte um die Missbrauchsaufarbeitung im Erzbistum Köln hat sich erstmals seit Wochen Kardinal Rainer Maria Woelki zu Wort gemeldet. Deutlicher als zuvor gestand er Fehler ein.

Der Kardinal bat um Geduld. Das Gercke-Gutachten werde „nicht der Endpunkt, sondern der Ausgangspunkt für weitere Aufklärung sein“. So sei die Einrichtung einer unabhängigen Kommission vorgesehen, die beide Gutachten erhalten werde und mit der Landesregierung entscheiden solle, wie es weitergehe. Ab dem 18. März sollten zudem Betroffene, Journalisten „und andere Interessierte“ Einsicht in das WSW-Gutachten erhalten.

Zur kircheninternen Kritik an seiner Person sagte Woelki, er sei „mit vielen im Gespräch“. Dazu zähle auch Stadtdechant Robert Kleine, der zuletzt persönliche Konsequenzen an der Bistumsspitze gefordert hatte. Auch der Austausch mit dem Diözesanrat, der momentan seine Mitarbeit an der Bistumsreform ruhen lässt, sei intensiv. „Der Vorschlag, den Prozess des Pastoralen Zukunftswegs zu entschleunigen, der kam von uns“, so Woelki.