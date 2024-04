Aussichten für die kommende Woche Ein Wochenende lang Sommer

Das Wetter lockte die Menschen aber nicht nur in die Innenstädte. Auch die Natur bot viele frühlingshafte Höhepunkte: Neben der beliebten Kirschblüte in Bonn, die jedes Jahr zahlreiche Menschen anlockt, kamen auch viele Besucher in die Eifel. Dort haben die ersten Narzissenwiesen ihre Hauptblüte erreicht. Millionen von wild wachsenden Narzissen verwandeln das Perlenbachtal und das Fuhrtsbachtal bei Monschau sowie das Oleftal bei Hellenthal alljährlich in einen gelben Blütenteppich. Am Fühlinger See in Köln haben sich nicht nur erste Stand-Up-Paddler aufs Wasser getraut, die Fühlinger See Regatta sorgte auch für ein Schaufahren ferngesteuerter Modellsegelboote.