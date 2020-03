Corona beeinträchtigt Sport : Erstes Geisterspiel der Fußball-Bundesliga

Düsseldorf Wegen des Infektionsrisikos durch das Coronavirus wird das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Köln ohne Fans ausgetragen. Es ist nicht die einzige Begegnung. Viele kleine Klubs sind auf die Einnahmen angewiesen.

In der Saison 1963/64 wurde zum ersten Mal in der Fußball-Bundesliga ein Meister gekürt. Der 1. FC Köln gewann den Titel. 2020 sind die Domstädter erneut bei einem geschichtsträchtigen Ereignis dabei. Zum ersten Mal wird eine Partie ohne Zuschauer stattfinden. Das Nachhol-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und Köln wird wegen des Corona-Virus als Geisterspiel ausgetragen. Vorausgegangen war ein Erlass des Gesundheitsministeriums in NRW. Das hat die kommunalen Behörden angewiesen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern bis auf Weiteres nicht mehr zu genehmigen.

Wie werden die Zuschauer entschädigt? „Die Fans haben ein Recht darauf, dass wir den Preis für die Tickets erstatten. Gerade ist die Abwicklung aber noch nicht klar, weil wir auch nicht wissen, wie viele Spiele betroffen sein werden“, sagt Stephan Schippers, Borussias Geschäftsführer. Unklar ist, ob kleinere Vereine dazu in der Lage sind. In vielen anderen Sportarten sind diese Gelder fest im Etat verplant und könnten einige in Schwierigkeiten bringen.

Info Darum durften Fans noch zum BVB-Spiel Empfehlung Die Partie zwischen den Borussias aus Mönchengladbach und Dortmund (1:2) am vergangenen Samstag war noch ganz normal mit Zuschauern über die Bühne gegangen, obwohl im nur wenige Kilometer entfernten Kreis Heinsberg die bislang höchste Anzahl von Coronavirus-Infektionen bekannt wurde. Rückblick „Die Mediziner, mit denen wir uns beraten haben, hielten es für verantwortbar“, sagte OB Hans Wilhelm Reiners.

Wie sind die Klubs in der Bundesliga gegen solche Vorkommnisse versichert? „Es gibt seitens der Liga eine Versicherung für Spielausfälle, die die Kosten einer doppelten Ausrichtung ersetzt, und die haben wir abgeschlossen. Für diesen Fall gibt es aber keine Absicherung. In unserem Fall geht es um etwa zwei Millionen Euro netto pro Spiel“, sagt Schippers. Am Montag treffen sich in Frankfurt alle Vertreter der Klubs, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Wer darf bei den Geisterspielen ins Stadion? Nur Mitarbeiter, die an der Durchführung des Spiels beteiligt sind und Medienvertreter.

Was geschieht im Stadion? Die Einlaufmusik wird abgespielt („Die Seele brennt“) und bei einem Treffer der Tor-Jingle.

Werden Fans trotzdem zum Stadion kommen? Wahrscheinlich.Das Hotel am Borussia-Park ist geöffnet. Vor der Nordkurve wollen sich Fans versammeln. „Im Augenblick ist nicht beabsichtigt, diesbezüglich Auflagen zu erteilen. Ich appelliere an die Eigenverantwortung“, sagte Mönchengladbachs Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners. „Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er sich einer Ansammlung von Menschen aussetzt.“ In Mönchengladbach ist die Zahl der Corona-Infektionen auf acht gestiegen. 171 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Welche Maßnahmen plant die Polizei? Vorsorglich hat die Stadt das erteilte Glasverbot rund um das Stadion nicht aufgehoben. Die Polizei wird deutlich sichtbar in Mönchengladbach unterwegs sein. Sie geht davon aus, dass viele Borussia-Fans die Nähe zum Stadion suchen, obwohl sie nicht hinein dürfen. „Wir rechnen auch damit, dass Kölner Fans anreisen werden“, sagte ein Polizeisprecher.

Und was passiert in der restlichen Liga? In NRW, Bayern und Bremen gibt es auf unbestimmte Zeit nur noch Geisterspiele. Davon betroffen sind unter anderem die Partie Fortuna Düsseldorf gegen Paderborn am Freitag (20.30 Uhr/DAZN), das Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Auch am Montag (20.30 Uhr/DAZN) findet Werder Bremen – Bayer Leverkusen ohne Fans statt. Bei Union Berlin gegen FC Bayern sind bisher Fans erlaubt. Dagegen regt sich Unmut. „Das ist nicht akzeptabel. Wir werden Kontakt zur DFL aufnehmen. Das ist im Hinblick auf einen bundesweiten Wettbewerb nicht hinnehmbar“, sagt Fortunas Vorstandschef Thomas Röttgermann. „Die Liga ist gefordert, bindende Regeln zu finden. Diese müssen zu Wettbewerbsgleichheit führen.“

Werden Spiele im Free-TV gezeigt? Dazu gibt es Überlegungen. Die DFL wird möglicherweise auf die Reichte-Inhaber zugehen und mit ihnen eine Lösung suchen, zumindest Top-Spiele einem größeren Publikum anzubieten.

Was sagt die Politik? Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) hat an den „Überlebenstrieb“ der Bürger appelliert, Absagen von Großveranstaltungen zu akzeptieren. „Das ist hier kein Spaß. Das ist Fürsorge und Vorbeugung gegen eine Infektion“, sagte Sierau. Denjenigen, die für die Entscheidung, Bundesligaspiele ohne Zuschauer auszutragen, kein Verständnis hätten, sage er: „Es geht hier darum, dass ihr das nächste Spiel überhaupt noch miterlebt.“

Was ist mit der EM? In Uefa-Kreisen wird spekuliert, ob die größte EM aller Zeiten nicht auf 2021 verlegt werden soll. Geplant ist das Turnier einmal quer über den Kontinent. Angesichts der aktuellen Lage ist das unwahrscheinlich.

Was ist mit der Nationalmannschaft? Der Fußball-Klassiker zwischen Deutschland und Italien am 31. März in Nürnberg wird ebenfalls zum Geisterspiel. Die Stadt Nürnberg hatte zuvor den DFB über die Entscheidung informiert.

Sind auch andere Sportarten betroffen? Ja. Fast alle Sportarten haben mit den Auswirkungen zu kämpfen. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat die Saison vorzeitig beendet. Einen Meister 2020 gibt es nicht. Auch im Handball und vielen anderen Disziplinen wird mit drastischen Einschnitten gerechnet.