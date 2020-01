Nach Brand im Krefelder Affenhaus : Erste Zoos fordern Bannmeile gegen Böller

Krefeld Nach dem verheerenden Brand im Krefelder Zoo haben die Tierparks in Halle, Magdeburg, Aschersleben und Köthen in Sachsen-Anhalt sich für eine Verbotszone für Feuerwerk rund um Zoos ausgesprochen.

„Ein 500 Meter breiter Streifen um die Anlagen wäre bei zentral gelegenen Stadtzoos sinnvoll“, sagte Beck weiter. Silvesterraketen könnten in den Zooanlagen landen und dort Feuer auslösen, gab Kai Perret, Zoochef in Magdeburg, zu bedenken. Er forderte Kommunalpolitiker auf, eine solche Bannmeile zu diskutieren. Auch der Deutsche Tierschutzbund hatte bereits Feuerwerks-Verbotszonen im Umkreis von Zoos gefordert.

Bei dem Brand im Krefelder Zoo in Nordrhein-Westfalen waren in der Silvesternacht acht Menschenaffen getötet worden. Auch mehrere kleinere Affen sowie Vögel verendeten in den Flammen. Zwei Schimpansen überlebten das Feuer mit leichten Verletzungen. Als Ursache des Feuers gilt eine Himmelslaterne mit offener Flamme, die drei Krefelderinnen in der Silvesternacht gestartet hatten und die den Brand auf dem Dach des Affenhauses ausgelöst haben soll. Das in den siebziger Jahren errichtete Gebäude brannte vollständig nieder.