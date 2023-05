Gescheitert am letzten Studientag Der Düsseldorfer, der eigentlich schon Polizist war

Düsseldorf · Der Düsseldorfer Ersen Catal hatte seine dreijährige Polizeiausbildung fast beendet. Auf ihn wartete bereits eine Stelle im Kriminalkommissariat. Nur noch eine verschobene Tauchübung am letzten Studientag stand an – und das Drama begann. Ein Fall über einen Traum, der buchstäblich in letzter Sekunde ins Wasser fiel.

11.05.2023, 13:47 Uhr

Kommissaranwärter Ersen Catal (27) aus Düsseldorf scheiterte an einer Tauchübung. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Christian Schwerdtfeger