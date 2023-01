Erpressung in Dortmund 41-Jähriger verlangte Geld für gefundenes Portemonnaie

Der 21-Jährige hatte sich demnach in der Nacht zum Montag, 16. Januar, an die Bundespolizei gewandt: Er habe am Bahnhof seine Geldbörse verloren und sei kurz darauf von einem Unbekannten angerufen worden, der 200 Euro dafür forderte und dann auflegte. Im Beisein von Bundespolizisten rief der 21-Jährige erneut an und bekam eine Adresse im Dortmunder Westen genannt.