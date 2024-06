Staatsanwaltschaft ermittelt Wuppertaler Promi-Erpresser in Untersuchungshaft

Die mutmaßlichen Erpresser einer prominenten Familie sitzen in Untersuchungshaft. Beide Männer seien am Donnerstagabend (20. Juni 2024) in Wuppertal einem Haftrichter vorgeführt worden, sagte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Freitag (21. Juni). Ihnen werde versuchte Erpressung vorgeworfen. Der Richter habe die Haftbefehle in Vollzug gesetzt.