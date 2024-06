Staatsanwaltschaft ermittelt Festnahme in Wuppertal wegen Erpressung eines Prominenten

Im Zusammenhang mit der Erpressung eines Prominenten sind in Wuppertal Verdächtige festgenommen worden. „Wir ermitteln in einem Erpressungsfall zum Nachteil eines Prominenten. In dem Zusammenhang ist mehr als ein Haftbefehl vollstreckt worden“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.