Feier in NRW Erntedank mit Steinmeier - Erntekrone für den Bundespräsidenten

Steinmeier würdigte bei dem Besuch am Sonntag in Kalletal die Arbeit von Landwirtinnen und Landwirten und betonte mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, wie wichtig die Arbeit der Bauern sei, wie der Deutsche Bauernverband am Sonntag mitteilte. Reiche Ernten und gefüllte Getreidesilos seien keine Selbstverständlichkeit.