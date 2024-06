Nicht warm genug Spargelbauern in NRW ernten etwas weniger als 2023

Nordrhein-Westfalens Spargelbauern haben in diesem Jahr nach Einschätzung eines Fachmanns etwas weniger geerntet als in den Vorjahren. „Es war in der Spargelsaison nicht immer warm genug, wodurch das Wachstum des Spargels etwas gehemmt war und ein bis zwei Spargelstangen pro Pflanze weniger geerntet wurden“, sagte der Spargelfachmann Ralf Große Dankbar von der Landwirtschaftskammer NRW der dpa in Münster. „Mit der Wärme steigt beim Spargel die Menge, aber dieser Anstieg hielt sich in diesem Jahr in Grenzen.“ Die Menge dürfte daher „leicht unterdurchschnittlich“ sein. Qualitativ habe sich der Spargel gut entwickelt. Das Angebot habe gut zur Nachfrage gepasst - die Bauern haben ihren Spargel also gut verkaufen können.