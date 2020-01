Gelände wird geräumt : Erneut Bombendrohung am Hauptbahnhof Bonn

Bonn Am Dienstagabend hat es erneut eine Bombendrohung am Hauptbahnhof in Bonn gegeben. Erst am Sonntagnachmittag hatte es den gleichen Fall schon einmal gegeben. Der Bahnhof wird nun geräumt.

Polizei und Bundespolizei sind derzeit in Bonn im Einsatz. Der Grund: Wieder hat es einen Bombendrohung am Bahnhof in Bonn gegeben, das bestätigte die Polizei Bonn unserer Redaktion. Außerdem informiert die Deutsche Bahn auf Twitter darüber, dass es in den kommenden Stunden zu Verspätungen und Teilausfällen kommen wird.

#RB30, #S23 Polizeiliche Ermittlungen im Bereich #Bonn Hbf. Verspätungen und Teilausfälle. Bitte Reiseverbindung vor Abfahrt des Zuges prüfen. Bisher keine Informationen zur Dauer der Sperrung. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) January 28, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Nach Angaben der Bahn werden die Züge zwischen Köln und Koblenz umgeleitet und verspäteten sich dadurch um bis zu 30 Minuten. Sie halten nicht in Bonn Hbf, Remagen und Andernach. Ersatzhalte in Bonn-Beuel werden eingerichtet.

Genaue Hintergründe sind bislang nicht bekannt. Das Areal wird derzeit geräumt. Erst am Sonntagnachmittag hatte es eine Bombendrohung am Bonner Hauptbahnhof gegeben. Bestätigt hat sich die Gefahrensituation am Wochenende nicht.

