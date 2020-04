Polizei in Erndtebrück : Betrunkene Fahrerin überholt Streifenwagen mit zu hohem Tempo

Polizei in Erndtebrück

Erndtebrück Blau den Blaulichtwagen überholt: Mit zu hoher Geschwindigkeit hat eine betrunkene Fahrerin im Kreis Siegen-Wittgenstein nachts ausgerechnet einen Streifenwagen überholt.

Kurz vor der Einfahrt in einen Ortsteil von Erndtebrück sei die 39-Jährige an dem Einsatzfahrzeug vorbei - und mit viel zu hohem Tempo weitergefahren, teilte die Polizei am Montag mit.