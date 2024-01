Ermittlungsverfahren eröffnet Evangelischer Kita-Verband in Vlotho stellt Mitarbeiter frei

Wegen des Verdachts auf Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung hat der Kita-Verband im Evangelischen Kirchenkreis Vlotho einen Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Mann wird eines Vergehens in einem früheren Angestelltenverhältnis beschuldigt, wie der Kirchenkreis am Donnerstag mitteilte. Ein Ermittlungsverfahren zu dem Fall sei eröffnet worden. Die Vorwürfe bezögen sich nicht auf die Arbeit des Beschuldigten in Kindertageseinrichtungen oder auf seine derzeitige Tätigkeit, betonte der Kirchenkreis.