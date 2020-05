Ermittlungen : Verdacht auf sexuellen Missbrauch in Bochumer Kita

Verdacht auf sexuellen Missbrauch in Bochumer Kita

Bochum Nach einer Strafanzeige aus einer Bochumer Kita gegen eine dort beschäftigte Person ermittelt die Polizei wegen Verdachts auf einen sexuellen Übergriff. Alle Eltern seien über die polizeilichen Ermittlungen informiert worden.

Ein Sprecher der Bochumer Polizei sagte am Freitag auf Anfrage: „Das Kommissariat für Sexualdelikte ist in einer sehr intensiven Ermittlungsphase.“ WDR und „WAZ“ berichteten, die verdächtigte Person sei bis auf Weiteres freigestellt. Der kirchliche Träger habe der betroffenen Familie umfassende Unterstützung und Begleitung angeboten. Alle anderen seien in einer Elternversammlung informiert worden.