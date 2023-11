Verdacht des sexuellen Übergriffs Ermittlungen gegen früheren Kirchenmitarbeiter in Siegen dauern an

Die Ermittlungen gegen einen früheren Kirchenmitarbeiter des evangelischen Kirchenkreises Siegen wegen des Verdachts sexuell übergriffigen Verhaltens dauern an. Einige Vernehmungen seien verschoben worden, bis alle Zeugen befragt seien, werde es voraussichtlich noch drei bis vier Wochen dauern, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Siegen am Donnerstag auf Anfrage. Es sei weiterhin ungeklärt, ob bei dem Mann, der sich inzwischen in Rente befindet, ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliege. Sollte das so sein, könne angesichts des lange zurückliegenden Zeitraums der mutmaßlichen Vorfälle Verjährung vorliegen.