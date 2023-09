Zoll-Azubis nach Whatsapp-Chats entlassen Du wurdest aus der Gruppe entfernt

Hinter der ersten Tür, die Nesrin Z.* am Morgen des 1. Dezember 2022 öffnet, warten Beamte der Kreispolizeibehörde Wesel. Es ist sieben Uhr in der Früh, ihr Freund ist schon bei der Arbeit. Ist was mit ihm, fragt sie, die Tränen laufen ihr sofort über das Gesicht. Oder mit der Familie? Nein, sagt einer der Polizisten, wir sind wegen Ihnen hier.