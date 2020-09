Ermittlung in Bottrop : Polizisten sollen Betrunkenen gefilmt und sich lustig gemacht haben

Ermittlung in Bottrop

Bochum/Dortmund Auf Facebook machte kurzzeitig ein Video die Runde, das von Polizisten aus Bottrop ins Netz gestellt worden sein soll. Sie sollen einen Betrunkenen gefilmt und sich über ihn lustig gemacht haben.

Die Dortmunder Polizei ermittelt gegen Kollegen aus Bottrop, die eine hilflose, betrunkene Person aus einem Streifenwagen heraus gefilmt haben sollen. Man habe Kenntnis von dem Verdachtsfall, die Fachdienststellen hätten mit der Sichtung des Videos begonnen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage in Dortmund. Aus Gründen der Neutralität untersuche die Dortmunder Polizei das Ganze. Zum laufenden Verfahren könne man keine weitere Angaben machen - auch nicht, gegen wie viele Beamte ermittelt werde. In der Regel seien Streifenwagen mit zwei Personen besetzt.