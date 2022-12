Sieben Erlebnisbäder in NRW kurz vorgestellt Zum Kurzurlaub ins Spaßbad

Die Temperaturen sind deutlich gefallen, dazu herrscht oft trübes Winterwetter. Wer sich in diesen Tagen eine kleine Auszeit oder Ablenkung wünscht, kann es zum Beispiel mal in einem der folgenden Erlebnisbäder probieren. Allerdings ist deren Betrieb wohl nur gesichert, solange ausreichend Gas zur Verfügung steht. Bei Mangellagen sei der Freizeitbereich von möglichen Abschaltungen zuerst betroffen, verkündete die Bundesnetzagentur. Sollte es tatsächlich so weit kommen, gilt es, sich vorab über etwaige Schließungen zu informieren.