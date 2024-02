Messerangriff auf junge Frauen Großes Entsetzen nach Bluttat in Unterbach

Der junge Mann mit dem Hund an der Leine weiß noch gar nicht, was in der Holzhütte passiert ist, an der er gerade vorbeischlendert. „Was?“, fragt er und schüttelt den Kopf. „Hier sollen nachts zwei Mädchen niedergestochen worden sein? Davon habe ich nichts mitbekommen. Das ist ja furchtbar“, sagt er. „Dass so etwas hier passiert, ist unvorstellbar. Wer macht so etwas?“