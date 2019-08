Feuer in Erkrath : Abgebrannte Kita wird wieder aufgebaut - Container als Übergang

Feuer in Erkrath

Das Feuer in der Kindertagesstätte brachte das Gebäude zum Einsturz. (Archiv). Foto: Patrick Schüller

Erkrath Nach der Brandstiftung an einer Kita in Erkrath bei Düsseldorf ist die Betreuung der betroffenen Kinder nach den Ferien laut Stadt und Träger sicher gestellt.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Donnerstag mitgeteilt, dass die Ursache für das Feuer in der Kita „Lummerland“ vermutlich Brandstiftung war. Vorher habe es einen Einbruchsversuch gegeben. Laut Polizei gibt es „konkrete Hinweise auf zwei Tatverdächtige“. Näheres wollten die Behörden mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen am Freitag nicht sagen.