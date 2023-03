Bagger-Blockade in Lützerath Umweltaktivist muss wegen Foto vor Gericht

Der Klimaaktivist Winfried Bernhard sagte der dpa, dass er sich bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Erkelenz selbst verteidigen wolle. Er habe auch mehrere Zeugen benannt. Eben deshalb will das Gericht den eigentlich für kommenden Montag (13. März) angesetzten Termin nun verschieben, so ein Sprecher. Laut Gericht wird Bernhard vorgeworfen, im März vergangenen Jahres an die abgesperrte Tagebaukante bei Lützerath gegangen zu sein.