Husten, Schnufen, Halsschmerzen : „Erkältungswelle für Kinder schlimmer als Corona“

Düsseldorf Im Düsseldorfer „Haus der kleinen Leute“ sind bereits 40 Prozent der Kinder erkältet. Die Leiterin der Kindertageseinrichtung sagt, dass sie so etwas noch nie erlebt habe. Auch Eltern und Erzieher werden angesteckt.

Patricia, Mia und Max sitzen am Dienstag am Tisch und warten aufs Mittagessen. Einige Stühle am Gruppentisch der Lila-Gruppe im „Haus der kleinen Leute“ sind heute leergeblieben; vier ihrer Spielkameraden sind mit Husten und Schnupfen zuhause geblieben. „Eigentlich sind es neun Kinder in der Gruppe, aber durch die heftige Erkältungswelle sind wir schon seit Wochen gebeutelt; immer wieder fallen Kinder krank aus“, sagt Erzieherin Melike. Auch sie selbst habe es schon erwischt. „Ich hatte die klassischen Symptome. Die gingen dann weg, kamen aber wieder. Gut, dass sie jetzt wieder weg sind“, sagt sie.