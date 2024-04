Extrem gewaltbereite Mitglieder Sicherheitsbehörden warnen vor „Brigade N’Hamedu“

Demnach umfasst die eritreische Diaspora in Deutschland rund 82.000 Personen, davon leben etwa 15.000 in Nordrhein-Westfalen. Es gibt laut Sicherheitsbehörden zwei verfeindete Lager. Auf der einen Seite stehen die Regimetreuen, die den in ihrer Heimat herrschenden Regierungschef Isayas Afewerki unterstützen. Diese beteiligen sich an Veranstaltungen, die teils durch die eritreischen Vertretungen in Deutschland organisiert werden sollen. Diese Zusammentreffen dienten laut Bericht vordergründig der Brauchtumspflege und dem kulturellen Austausch; sie hätten allerdings einen „erkennbar politischen, regimetreuen Charakter“.