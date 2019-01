Gesamtschule in Essen: Schulfrei wegen zugefrorener Toiletten

Essen Weil die Toilettenleitungen im provisorischen Schulgebäude zugefroren sind, wurden die Schüler der Erich Kästner-Gesamtschule in Essen am Montag nach Hause geschickt. Dabei gibt es wohl sogar eine Heizung für die Leitungen.

Bei den aktuellen Minusgraden gefriert jedes Tröpfchen Flüssigkeit sofort zu Eis - auch Wasser in Abwasserleitungen. An der Erich Kästner-Gesamtschule in Essen-Steele sind am Montagmorgen die Toilettenleitungen zugefroren. Die Schüler wurden deshalb nach Hause geschickt.