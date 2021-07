Hochwasser in NRW : Todesopfer nach Hauseinstürzen in Erftstadt

Erftstadt In Erftstadt-Blessem sind Häusern ganz oder teilweise eingestürzt. Es gibt zahlreiche Notrufe aus der Region und Todesopfer. Viele Personen werden vermisst.

In Erftstadt-Blessem laufen weiterhin großangelegte Rettungsmaßnahmen. „Es gibt Todesopfer“, sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Köln am Freitag. Durch massive und schnell fortschreitende Unterspülungen sind mehrere Gebäude ganz oder teilweise eingestürzt.

55 Menschen seien aus von den Fluten betroffenen Häusern gerettet worden, sagte ein Sprecher des Rhein-Erft-Kreises. 15 Personen seien in dem gefährdeten Bereich noch in ihren Häusern eingeschlossen. Die Bundeswehr rücke mit Transportpanzern an, um bei der Bergung der Eingeschlossenen zu helfen. Er appellierte dringend an bereits evakuierte Bewohner, nicht in ihre Häuser zurückzukehren: "Die Rückkehr ist lebensgefährlich."