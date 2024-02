Mordkommission ermittelt Mann soll Ehefrau schwer verletzt haben

Nach einem Angriff auf seine Ehefrau hat die Polizei in Erftstadt einen 37 Jahre alten Mann festgenommen. Der Mann soll am Sonntagabend vermutlich betrunken mit einem stumpfen Gegenstand auf seine Ehefrau eingeschlagen und diese schwer verletzt haben, wie die Polizei in Köln am Montag mitteilte. Die Frau kam mit Kopfverletzungen in eine Klinik. Eine Mordkommission ermittelt.