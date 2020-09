Leichenfund in Erftstadt : Wer ist die tote Person aus dem Maisfeld?

Leichenfund in Erftstadt

Erftstadt Nach dem Fund einer Leiche auf einem Maisfeld in Erftstadt ist noch ungeklärt, wer der oder die Tote ist. Die Identifizierung der Leiche ist schwierig, da sie schon länger dort gelegen haben muss.

„Bislang war eine Identifizierung nicht möglich“, sagt ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft am Montagmorgen auf Anfrage. Selbst Papiere, die bei der toten Person gefunden worden waren, seien nicht mehr zu entziffern, weil sie schon eine ganze Zeit lang im Freien gelegen haben muss.

Rechtsmediziner obduzieren die Leiche nun. Eine Verbindung zu einem Vermisstenfall aus dem Rhein-Erft-Kreis könne man derzeit auch noch nicht herstellen, wie der Sprecher sagt. Bei dem Fall handelt es sich um einen 79 Jahre alten Mann namens Artur T., der in einem Pflegeheim in Erftstadt-Liblar lebte und am Abend des 14. August dieses Jahres spurlos verschwand.