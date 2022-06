Tragischer Unfall in Erftstadt : Kleinkind stürzt in Swimmingpool und stirbt

Mit einem Rettungshubschrauber ist das Kind in eine Klinik geflogen worden. Dort ist das Mädchen gestorben. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Erftstadt Ein Mädchen ist am Freitagabend in den Swimmingpool des Nachbarn gestürzt. Rettungskräfte haben noch versucht, das Kleinkind zu reanimieren, doch leider vergeblich. Sie ist im Krankenhaus an den Folgen des Sturzes gestorben.

Am Freitagabend ist in Erftstadt ein Kleinkind nach dem Sturz in einen Swimmingpool gestorben, teilte die Polizei Rhein-Erft-Kreis und die Staatsanwaltschaft Köln mit. Gegen 19 Uhr habe die Mutter das Kind als vermisst gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Mädchen eigenständig aus dem Haus gelaufen. Polizisten leiteten sofort Suchmaßnahmen ein, die durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und Nachbarn der Familie unterstützt wurden. Ein Polizeihubschrauber, ein Personensuchhund (Mantrailer) und eine Drohne der Feuerwehr seien ebenfalls für die Suche eingesetzt worden. Ein Nachbar der Familie habe das Kind dann in einem Swimmingpool treibend auf einem benachbarten Grundstück gefunden.

Unter Reanimation sei sie mit einem Hubschrauber in eine Uniklinik geflogen worden. Doch wenig später sei das Kind trotz intensivmedizinischer Behandlung an den Folgen des Sturzes ins Wasser gestorben.

(boot)