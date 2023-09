Zeuge hört Schüsse Geldautomat in Erftstadt gesprengt

Ein Zeuge gab an, dass die Täter auf einen Streifenwagen geschossen hätten, der wegen eines Einsatzes in der Nähe sehr schnell am Tatort gewesen sei. Am Tatort wurde eine Patronenhülse entdeckt. Die Polizisten selbst hätten aber nicht bemerkt, beschossen worden zu sein und am Wagen finde sich auch kein Einschussloch.