Unfall im Rhein-Erft-Kreis : Elfjähriger wird auf dem Rad von Taxi erfasst und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmittag ein Elfjähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Junge mit dem Fahrrad von einem Taxi erfasst worden und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der 54-jährige Taxifahrer war auf der Bernhard-Letterhaus-Straße in Richtung Bonner Ring unterwegs, als er an der Pestalozzistraße mit dem Jungen zusammenstieß.