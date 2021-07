Hochwasser in NRW : Dramatische Rettung nach Hauseinstürzen in Erftstadt läuft

Dramatische Rettung nach Hauseinstürzen in Erftstadt läuft

Hochwasser in NRW

Erftstadt In Erftstadt-Blessem ist eine Reihe von Häusern ganz oder teilweise eingestürzt. Es gibt zahlreiche Notrufe aus der Region, die Menschenrettung läuft. Viele Personen werden bereits vermisst.

In Erftstadt-Blessem laufen weiterhin großangelegte Rettungsmaßnahmen. Durch massive und schnell fortschreitende Unterspülungen sind mehrere Gebäude ganz oder teilweise eingestürzt. Das hat die Kölner Bezirksregierung am Freitagmorgen mitgeteilt. Eine Rettung sei vielfach nicht möglich, hieß es. Ein nicht abstellbarer Gasaustritt erschwere zudem den Zugang. Etliche Menschen gelten als vermisst. Die Bezirkregierung schickt einen Erkundungstrupp in den Rhein-Erft-Kreis.