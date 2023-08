Passagierin kauft alle Erdnüsse an Bord Erdnussallergie und Fliegen – wie groß ist das Risiko?

Schnadt: Genau das ist der Punkt. Hier spielen verschiedene Aspekte eine Rolle. Es kommt zum Beispiel darauf an, wie nah man sitzt und wie viel Erdnussprotein in die Luft gerät. Es macht einen Unterschied, ob jemand direkt neben einem eine komplette Erdnussflips-Tüte umfällt oder ob jemand ein paar Reihen weiter eine kleine Tüte aufreißt. Es gibt Messungen, wo man versucht hat, das Ganze nachzuvollziehen: Es kam heraus, dass Erdnussprotein nur in der unmittelbaren Umgebung und für sehr kurze Zeit nach dem Öffnen einer Tüte vorhanden ist. Deshalb: Es kann, muss aber nicht zu einer allergischen Reaktion kommen. Viele Erdnussallergiker reagieren auch gar nicht auf Erdnussprotein in der Luft - und eine schwere anaphylaktische Reaktion wäre nicht zu erwarten. Was ein Problem sein kann und man nicht unterschätzen sollte: Manche Personen entwickeln Beschwerden, wenn sie Erdnuss riechen. Das ist im strengen Sinne keine allergische Reaktion, denn Erdnussgeruch an sich enthält kein Protein, auch wenn er intensiv ist. Die Erinnerungszellen in unserem Hirn verbinden den Geruch aber womöglich mit einer allergischen Reaktion aus der Vergangenheit. So kann etwas ausgelöst werden, das wie eine allergische Reaktion aussieht - im Grunde eine sinnvolle Schutzfunktion des Körpers, um anzuzeigen: „Das ist nichts für dich.“ Wichtig ist, zu wissen: Vom Geruch wird man keine echte allergische Reaktion bekommen. In solch einer Situation sollte man also nicht in Panik geraten, denn das kann wiederum auch Symptome wie Atemnot hervorrufen.