Erntebeginn im kühlen Frühjahr Landwirtschaftsministerin Gorißen eröffnet Erdbeersaison in Bottrop

Die ersten Erdbeeren sind reif. Am Donnerstag eröffnet Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) auf einem Hof in Bottrop die Erntesaison in Nordrhein-Westfalen. Seit einigen Wochen werden die ersten Früchte angeboten. Diese Erdbeeren kommen aus geschütztem Anbau in Folientunneln oder Gewächshäusern. Erst in etwa zwei Wochen beginnt die Ernte im Freiland. Mit dem eher kühlen und feuchten Frühjahr sind die Anbauer ganz zufrieden.