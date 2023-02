Rettungsflug mit Verspätung Warum das Technische Hilfswerk mit erheblicher Verzögerung in die Türkei flog

Es ist 23.22 Uhr am späten Dienstagabend, als Martina E. eine WhatsApp ihres Mannes erhält. „Jetzt geht es los“, schreibt er ihr. Ihr Mann sitzt in diesem Moment in einer Maschine auf dem Rollfeld des Airports Köln/Bonn, die Spezialkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) ins türkische Katastrophengebiet fliegen wird – deutlich später als geplant.