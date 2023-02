Große Betroffenheit an den Flughäfen in NRW „65 Prozent der Fluggastkontrolleure haben Angehörige in der Erdbebenregion“

Nicht nur an den Flughäfen, auch in anderen Unternehmen arbeiten viele Menschen, die Verwandte in der türkisch-syrischen Grenzregion haben – und die nicht, wissen, wie es ihnen geht und wie sie am besten helfen können. „Ob in Speditionen oder anderen großen Firmen – fast in allen Bereichen arbeiten Menschen mit Kontakten in die Krisenregion. An den Fluggastkontrollen dürften es aber proportional gesehen die meisten sein“, so Tarim.