1000 Tote bei Erdbeben in Marokko Deutsche Rettungsorganistaionen bereiten Hilfseinsätze vor

Die deutsche Botschaft hat in der Hauptstadt Rabat einen Krisenstab eingerichtet. „Unsere wichtigste Aufgabe ist es nun, dafür zu sorgen, dass Verletzte und Opfer schnellstmöglich betreut werden“, hieß es am Samstag auf der Internetseite der Botschaft. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts sagte, es sei eine Notfallnummer eingerichtet worden. Unter der können sich ihren Angaben zufolge betroffene Deutsche melden. Sie würden konsularisch unterstützt. Das Auswärtige Amt stehe zur Lage nach der Naturkatastrophe mit Hunderten Toten in engem Austausch mit den örtlichen Behörden.