Erdbeben-Katastrophe Zahl der Opfer steigt auf mehr als 30.000

Die Retter setzen verstärkt Wärmebildkameras ein, um in dem Trümmerchaos Überlebende aufzuspüren. Türkische und italienische Helfer fanden in Antakya einen 35 Jahre alten Mann, wie der Sender NTV berichtete. Der Überlebende sah unversehrt aus und wurde in einen Krankenwagen getragen. In der selben Stadt wurde eine 32-Jährige aus den Trümmern eines achtstöckigen Hauses gerettet. Sie habe erst einmal um einen Tee gebeten, meldete NTV.