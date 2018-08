Erdbeben in Bottrop und Oberhausen: 2,7 auf der Richterskala

Bottrop Am Sonntagmorgen hat die Erde im Ruhrgebiet gebebt: Messstationen registrierten leichte Erdstöße, Anwohner berichteten von zitternden Möbeln und klirrendem Geschirr. Der Geologische Dienst geht vom Bergbau als Ursache aus.

Demnach ereignete sich der Erdstoß gegen 7.40 Uhr. Deutlich zu spüren soll er in einigen Stadtteilen von Bottrop und Oberhausen gewesen sein. Meldungen seien unter anderem aus Bottrop-Kirchhellen, Oberhausen-Sterkrade, -Neuköln und -Königshardt gekommen. Bürger dort hätten von einem Zittern der Möbel und teilweise vom Klirren des Geschirrs berichtet, so der Geologische Dienst.

Bereits in den vergangenen Tagen wurden mehrere Erdstöße in der Gegend registriert. Dieser ist jedoch der bisher stärkste. Wahrscheinliche Ursache sei die Bergbautätigkeit in der Region, so der Geologische Dienst.