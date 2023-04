Erdbeben in NRW Vor 31 Jahren wackelte im Rheinland die Erde

Doch es hätte viel, viel schlimmer kommen können. Denn als 1992 die Schockwellen durch die Erde im Rheinland laufen, ist es mitten in der Nacht. Die Straßen sind leer, die Menschen schlafen. Das Beben ereignete sich außerdem in 18 Kilometer Tiefe, die darüber liegenden Schichten dämmten die Erdstöße. "Wir haben hier eine aktive Tektonik. Die rheinische Bucht ist im Untergrund in mehrere Blöcke zerbrochen. In 15, 20, 25 Kilometer Tiefe finden Bewegungen statt, wo sich ein Block gegenüber einen anderen verschiebt", sagt Klaus-G. Hinzen, Leiter der Erdbebenwarte Bensberg der Kölner Universität. Die niederrheinische Bucht ist eines der aktivsten Erdbebengebiete Mitteleuropas. Ein Beben von der Stärke wie in Amatrice in Italien vor einigen Monaten sei auch hier möglich, sagen die Fachleute.