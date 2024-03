Entwarnung nach Großeinsatz in Bochum Verdächtige Gegenstände stellen sich als harmlos heraus

Update | Bochum · Entwarnung in Bochum-Wattenscheid: Am Nachmittag war die Polizei in einer Bankfiliale in der Oststraße im Großeinsatz. Zwei verdächtige Gegenstände stellten sich am Abend als harmlos heraus, ein 40-Jähriger wurde festgenommen.

19.03.2024 , 19:39 Uhr

10 Bilder Großeinsatz der Polizei in Bochumer Sparkasse 10 Bilder Foto: Justin Brosch

Wegen zwei verdächtiger Gegenstände in einer Bankfiliale hat die Polizei in Bochum eine Einkaufsstraße abgesperrt und mehrere Geschäfte geräumt. Die Gegenstände haben sich letztlich als harmlos herausgestellt. „Wir haben keinen gefährlichen Gegenstand vorgefunden“, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagabend auf Anfrage. Die Polizei fahre ihre Präsenz nun deutlich zurück. Die Absperrung der Einkaufstraße werde wieder aufgehoben „Lediglich die Bank selbst bleibt noch abgesperrt. Dort laufen noch weitere Maßnahmen“, schrieb die Polizei bei X (früher Twitter). Zuvor hatte die Polizei im Zusammenhang mit dem Großeinsatz einen 40 Jahre alten Mann festgenommen. Eine Person festgenommen Zu der Festnahme nannte die Sprecherin zunächst keine weiteren Details. Gegen die Person werde nun weiter ermittelt. Die Geschäfte in der Nachbarschaft der Sparkassen-Filiale waren am Dienstagnachmittag menschenleer, die Fußgängerzone von Wattenscheid war teilweise abgesperrt. Polizisten mit Helm und voller Montur hatten den Bereich abgesichert, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Einige Schaulustige standen am Absperrband. Der Bochumer Stadtbezirk Wattenscheid liegt im Westen der Bochumer Innenstadt und grenzt unmittelbar an Essen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Großeinsatz der Polizei in Bochumer Sparkasse

(felt/dpa)