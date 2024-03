Entwarnung nach Großeinsatz in Bochum Festgenommener hatte mit Zündung von Bomben gedroht

In den sozialen Netzwerken hatten die Beamten auf den Großeinsatz hingewiesen und an die Menschen appelliert, nicht in die zentrale Fußgängerzone von Wattenscheid zu kommen. Es gebe eine unklare Gefahrenlage an der Sparkassen-Filiale an der Oststraße, sagte eine Polizeisprecherin. Es ging um zwei verdächtige Gegenstände. Wie diese Gegenstände in die Zweigstelle der Sparkasse gekommen waren und weshalb sie als verdächtig galten, sagten die Ermittler mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht. Nur so viel: Man nehme die Lage ernst. „Die Polizei ist mit vielen Einsatzkräften vor Ort.“