Entgeltatlas zeigt große Unterschiede Was verdient man in NRW als Akademiker?

Düsseldorf · Mit durchschnittlich 3821 Euro brutto steht NRW schlechter da als Süddeutschland – das liegt auch an der Wirtschaftsstruktur. Auch für Frauen gibt es kaum Fortschritte. Was man als Akademiker und was als Helfer verdient.

24.07.2024 , 05:20 Uhr

Link zur Paywall Wer verdient wie viel in NRW? Infos Foto: dpa/Monika Skolimowska

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion